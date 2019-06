Gloednieuwe pro-Europese partij Change UK uit elkaar gevallen TT

04 juni 2019

16u16

Bron: Belga 0 Zes parlementsleden van Change UK, de pro-Europese Britse partij die nog maar pas was ontstaan uit een aantal misnoegde parlementsleden van Labour en de Conservatieven, zijn opgestapt uit de fractie. Dat berichten Britse media.

Change UK ontstond vier maanden geleden toen verschillende parlementsleden van zowel Labour als de Conservatieven ontslag namen uit hun fractie uit onvrede met de brexitperikelen. De partij, toen nog The Independent Group, wilde dé verzamelplaats voor pro-Europese Britse parlementsleden worden, maar slaagde daar niet in. Bij de Europese verkiezingen van eind mei kon Change UK maar 3 procent van de kiezers overtuigen, terwijl de Liberal Democrats bijna 20 procent van de Britten achter zich kregen met een gedurfde campagne onder de slogan ‘Bollocks to brexit’.

Zowat de helft van de elf parlementsleden van Change UK overwoog uit de partij te stappen, berichtten de Britse media vanochtend. Deze namiddag gebeurde dat dan ook: onder meer partijleidster Heidi Allen en het populaire voormalige Labour-parlementslid Chuka Umunna gaan opnieuw als onafhankelijke zetelen in het Britse Lagerhuis, samen met nog vier andere Change UK’ers. Allen, Umunna en co. verklaarden na de slechte verkiezingsuitslag al dat ze meer willen gaan samenwerken met de LibDems. “De partij heeft fouten gemaakt”, klonk het bij Umunna. “De pro-Europese partijen moeten samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren.”

Change UK telt nu nog vijf parlementsleden. De voormalige Conservatieve politica Anna Soubry is de nieuwe partijleidster. “Ik ben diep teleurgesteld dat onze voormalige collega’s dergelijke beslissing nemen in een dergelijke cruciale periode in de Britse politiek. Nu is niet het moment om weg te lopen, maar om onze mouwen op te stropen en het redelijke centrum te verdedigen”, verklaarde ze.

De Liberal Democracts lijken alvast bereid om pro-Europese stemmen van zowel Labour als Change UK te verwelkomen, liet kopstuk Jo Swinson vorige week al uitschijnen. “We zijn nu overduidelijk de plaats waar remainers moeten samenkomen.”