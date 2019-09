Gletsjer op Mont Blanc staat op instorten: ook radar houdt mee oogje in het zeil ADN

26 september 2019

14u26

Bron: Belga 0 Een gletsjer aan de Italiaanse kant van het Mont Blanc-massief, waarvan een groot deel dreigt in te storten, gaat vanaf vandaag niet alleen door camera's, maar ook door een radar in de gaten gehouden worden. Dat kondigen de autoriteiten van de regio Valle d'Aoste aan.

Een stuk ijs van de Planpincieux-gletsjer - dat liefst 250.000 kubieke meter groot is - dreigt af te breken en op een lager gelegen vallei te storten. Daarom kondigde de burgemeester van Courmayeur, een nabijgelegen wintersportgebied, dinsdagavond een totale sluiting van de kleine toegangsweg aan tijdens de nacht, en een gelimiteerde toegang voor auto’s overdag.

Sneller

Tot nu toe werd de gletsjer met behulp van camera's onderzocht. Maar die werken niet in geval van mist, bij slechte zichtbaarheid of 's nachts. Daarom wordt nu een interferometrische radar, gebaseerd op metingen van elektromagnetische golven, geplaatst door lokale technici.



"Door de warme temperaturen deze zomer is de gletsjer tussen augustus en de eerste helft van september sneller beginnen smelten, aan een gemiddelde van 35 centimeter per dag, met op sommige dagen pieken tot 50 à 60 centimeter", legt Moreno Vignolini, woordvoerder van de burgemeester uit. De laatste dagen zijn de temperaturen gedaald, en indien dat zo blijft kan het smelten vertragen.

Volgens Jean-Pierre Fosson van de stichting Montagna Sicura, die de gletsjer sinds 2013 in de gaten houdt, loopt de bevolking geen gevaar.