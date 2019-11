Gletsjer in Oostenrijk dreigt omgebouwd te worden tot skipiste: bevolking verzet zich massaal SVM

07 november 2019

14u31

Bron: Belga 0 Een plan om twee skiresorts in Oostenrijk met elkaar te verbinden door de tussenliggende gletsjer verder uit te bouwen, heeft protest van de bevolking uitgelokt. Een petitie tegen het project is intussen al meer dan 100.000 keer ondertekend. De autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar de milieu-impact.

Bedoeling is om de resorts van het Öztal en het Pitztal in Tirol met elkaar te verbinden door op een gletsjer skipistes aan te leggen. Daarvoor zou onder meer een tunnel van 600 meter gegraven moeten worden. Er zouden ook verschillende kabelbanen moeten komen en een bergkam zou 36 meter verlaagd moeten worden. Het project zet de discussie tussen de toerisme-industrie en de lokale bevolking op scherp.

Tegenstanders wijzen erop dat gletsjers kwetsbare ecosystemen en een belangrijke bron van drinkwater zijn. "Gezien de snelle smelting van de voorbije decennia moet de bescherming van onaangeroerde gletsjergebieden een prioriteit zijn", klinkt het. Hun petitie wordt gesteund door het WWF en de 570.000 leden van de Oostenrijkse Alpenvereniging.

Plaatselijke voorstanders reageren intussen met een eigen petitie. Een platform van jonge ondernemers in de toerismesector voerde in een brief aan de regering van Tirol aan dat “hun industrie de economische ruggengraat van de regio is”. “De ontwikkeling van de infrastructuur voor de kabelbaan hangt nauw samen met de ontwikkeling van de hele regio”, klinkt het.

Neue @wwfaustria-Bilder zeigen den Ausbauwahn des Wintertourismus mit Großbaustellen auf über 3.000 Metern Höhe. Wir fordern einen umfassenden Gletscherschutz ohne Ausnahmen! Weitere Infos gibt es hier > https://t.co/ftPTbYilIt #Gletschersterben #Tirol #Pitztal #SeelederAlpen pic.twitter.com/5S3WHPBDMT WWF Austria(@ wwfaustria) link