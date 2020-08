Giuseppe (96) behaalt universitair diploma als oudste Italiaan ooit: “Ik heb mijn droom waargemaakt” KVE

06 augustus 2020

11u04

Bron: The New York Times, The Guardian, People 56 Giuseppe Paternò kende bittere armoede als kind waardoor hij niet kon studeren. Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog en de pandemie. Maar nu op zijn 96ste heeft hij zijn levensdroom alsnog waargemaakt. Giuseppe behaalde een universitair bachelordiploma filosofie mét onderscheiding. Hij is de oudste Italiaan ooit die dit voor mekaar heeft gekregen. Maak kennis met een bijzonder man.

“Studeren was altijd mijn grootste ambitie, maar mijn familie kon mijn opleiding niet betalen. We waren een groot gezin en erg arm”, vertelde Giuseppe nadat hij zijn diploma in ontvangst had genomen aan de universiteit van Palermo. “In termen van leeftijd heb ik alle andere overtroffen, maar dat is niet waar ik het voor deed.”

Giuseppe was de oudste in een gezin met zeven broers en zussen. Als kind hielp hij zijn vader met zijn werk bij een brouwerij in Palermo. In juli 1943, toen de geallieerde troepen op Sicilië landden, werkte Giuseppe als telegraaf voor het Italiaanse leger in Trapani.



“Ik kwam ongedeerd uit de oorlog en ging in dienst bij de spoorwegen. Ik was niet enthousiast over mijn job, maar ik wist dat ik het moest doen omdat ik tegen die tijd getrouwd was en een gezin had om te onderhouden”, legde de Italiaan uit. “Tegelijkertijd had ik een overweldigend verlangen om in boeken te duiken en te lezen, te studeren en leren.”

Op 31-jarige leeftijd, na het volgen van avondlessen, studeerde Giuseppe af als landmeter. “Overdag zou ik werken. Daarna ging ik naar school en studeerde ik”, zei hij. Maar zijn droom om een ​​universitair diploma te behalen, bleef al die tijd sluimeren.

Uiteindelijk schreef de man zich in 2017 alsnog in aan de universiteit van Palermo. Hij was toen 93 en meer dan vier keer zo oud dan zijn medestudenten.

Hij stond elke dag met veel goede moed om zeven uur op. Hij gebruikte een oude typemachine om zijn opdrachten te voltooien. ‘s Middags rustte hij om dan van ‘s avonds tot middernacht te studeren. Zijn buren begrepen het niet. Waarom deed hij nog al die moeite? “Maar ze snapten niet hoe belangrijk het is om dromen na te jagen, ongeacht de leeftijd.”

De coronapandemie dreigde roet in het eten te strooien. Toen de cursussen online werden gegeven, moest Giuseppe zich de nieuwe technologieën eigen maken. Er werd geopperd om de examens uit te stellen, maar daar wilde de kranige man niets van weten. Gezien zijn gevorderde leeftijd had hij immers geen tijd te verliezen.

Vorige vrijdag kwam de droom van Giuseppe uit. Als beste van zijn jaar behaalde hij zijn bachelordiploma filosofie. “Het is één van de gelukkigste dagen van mijn leven”, zei hij na de uitreiking. “Alleen jammer dat mijn vrouw dit niet meer kan meemaken.” Zijn geliefde Stefana Battaglia stierf veertien jaar geleden.

Maar wat Giuseppe betreft, hoeft het hier niet bij te blijven. Hij is niet gestopt met dromen. Integendeel. Hij overweegt om door te gaan en zijn masterdiploma te behalen. “Mijn moeder is honderd jaar geworden. Als de genetica aan mijn kant staat, dan heb ik nog vier jaar.”