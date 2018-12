Giulio (28) werd gefolterd en vermoord teruggevonden in Caïro, mysterieuze zaak nadert nu ontknoping Karen Van Eyken

05 december 2018

Bron: BBC 2 De 28-jarige Giulio Regeni verdween op 25 januari 2016 in Caïro. Zijn zwaar toegetakelde lichaam werd negen dagen later teruggevonden in een buitenwijk. De doctoraatsstudent deed onderzoek naar onafhankelijke vakbonden - een gevoelig onderwerp in Egypte. De Italiaanse openbare aanklager vermoedt dat hij daarom werd vermoord door leden van de Egyptische veiligheidsdiensten.

Giulio Regeni werkte in opdracht van de universiteit van Cambridge. Op 25 januari 2016 verdween hij spoorloos. Op 3 februari werd zijn lichaam aangetroffen in een gracht langs de kant van de weg. Zijn lichaam vertoonde sporen van zware folteringen zoals steek- en brandwonden. Zijn nagels waren uitgerukt, zijn oren afgesneden. “Ik herkende Giulio enkel nog aan het topje van zijn neus”, zo verklaarde zijn geschokte moeder aan de Italiaanse pers.

Politietoezicht

De moord was lange tijd een groot mysterie. De zaak veroorzaakt spanningen tussen Egypte en Italië. De openbare aanklager in Rome legde ondertussen bloot dat de student tot zijn verdwijning onder politietoezicht stond. Dat hebben de Egyptische autoriteiten ondertussen ook toegegeven. Uit de autopsie is gebleken dat de twintiger een week lang werd gemarteld vooraleer hij uiteindelijk werd omgebracht.

De Italiaanse justitie stelt 5 leden van de Egyptische politiediensten onder verdenking, waaronder een generaal (Sabir Tareq), twee kolonels (Ather Kamal en Osan Helmy), een majoor (Magdi Abdlaal Sharif) en een agent (Mahmoud Najem).

Egyptische functionarissen hebben herhaaldelijk elke betrokkenheid bij de dood van Regeni ontkend en legden tegenstrijdige verklaringen af over de dood van de doctoraatsstudent. Aanvankelijk suggereerden ze dat Regeni stierf bij een verkeersongeval voordat ze later de schuld gaven aan een criminele bende. Maar de Italiaanse autoriteiten bestempelen die pistes als “zeer onwaarschijnlijk”.