Gitzwarte dag voor de Verenigde Staten: 30 doden bij twee schietpartijen ADN

04 augustus 2019

15u12 4 De Verenigde Staten zijn in een diepe rouw na twee nieuwe schietdrama’s. Bij massaschietpartijen in El Paso in Texas en in Dayton in Ohio vielen in totaal maar liefst 30 doden. Er zijn ook meer dan 50 mensen gewond geraakt.

In El Paso, een stad in Texas aan de grens met Mexico, vielen gisteren 20 doden bij een terreurdaad in supermarkt Walmart in een winkelcentrum, 26 anderen raakten gewond. De schutter, de 21-jarige Patrick Crusius (die speciaal ruim 1.000 kilometer reisde om in El Paso dood en vernieling te zaaien), kon door de politie worden ingerekend.

Haat

De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij in El Paso als een terroristische aanslag en een haatmisdrijf. Er is online een haatmanifest teruggevonden waarin Crusius zijn aanslag aankondigde. In het document stelt de twintiger Latino’s verantwoordelijk voor “de verrotting van Amerika”. Zijn aanval was “een reactie op de Latijns-Amerikaanse invasie van Texas”.



Democratische presidentskandidaten Pete Buttigieg en Beto O’Rourke namen al snel de Amerikaanse president Donald Trump op de korrel. “Amerika wordt aangevallen door blanke nationalistische terroristen”, zei Buttigieg. “Die ideologie is kwaadwillig, en wordt tot in de hoogste regionen van onze regering toegestaan”. Trump zelf spreekt van “een lafhartige daad”.

In de stad Dayton in Ohio vielen afgelopen nacht - luttele uren na de aanslag in El Paso - bij een schietpartij nog eens zeker 10 doden (waaronder de schutter) en 26 gewonden. Een man opende in de uitgaanswijk Oregon in het centrum van de stad plots het vuur nabij een bar.

De schutter werd daarop snel door agenten doodgeschoten. Over de identiteit en eventuele motieven van de dader is er nog geen duidelijkheid. De FBI probeert zo snel mogelijk zijn identiteit te achterhalen. Wel raakte intussen bekend dat de man zelf een kogelvrije vest droeg.

