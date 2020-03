Gitaarbouwer Gibson geeft gitaren aan door tornado's getroffen muzikanten in Nashville kv

05 maart 2020

20u47

Bron: Belga 0 De felle tornado's die eerder deze week de Amerikaanse staat Tennessee en de stad Nashville hebben geteisterd, hebben niet alleen meer dan twintig mensenlevens geëist, maar hebben bij hun vernielingen er ook voor gezorgd dat muzikanten hun gitaar zijn kwijtgeraakt. De beroemde gitaarbouwer komt hen ter hulp, zo meldt het blad Guitar World vandaag.

In Nashville staat de fabriek waar Gibson zijn elektrische gitaren bouwt, net als de Custom Shop. Via zijn stichting Gibson Gives zal het bedrijf muzikanten in Nashville die door het natuurgeweld hun instrument zijn kwijtgespeeld of beschadigd zagen worden, gratis een gitaar geven.

Het gaat om een mix van demonstratiemodellen, prototypes en toonzaalmodellen van de merken die Gibson vervaardigt.

Beroemd van Gibson zijn onder meer de Les Paul, de Firebird en de SG.