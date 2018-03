Gisteren kon ze zich geen kop koffie veroorloven, nu heeft ze 20 miljoen dollar op zak TK

23 maart 2018

08u00

Bron: News.com.au 2 Een jonge mama is vannacht plotsklaps miljonair geworden nadat ze een grote pot van meer dan 20,5 miljoen Australische dollar won met de loterij. De vrouw kan het nog altijd niet geloven. "We hebben zo lang gesukkeld", klinkt het.

Het jonge gezin uit Petersham (Sydney) won gisterenavond maar liefst 20,5 miljoen AUD (een dikke 12,5 miljoen euro) met de Powerball, een plaatselijk loterijspel. De vrouw had online een lotje gekocht en sprong gisteren een gat in de lucht toen ze zag dat ze de winnende nummers had ingevuld. "Ik riep naar mijn man, die in de kamer ernaast zat. 'Ik denk dat ik juist de Powerball heb gewonnen', zei ik. Hij kreeg zowat een hartaanval toen hij naar mijn ticket keek. 'Het klopt, je hebt gewonnen', zei hij. Toen barstte ik in tranen uit."

De vrouw, die voorlopig anoniem wil blijven, zegt dat ze sindsdien nog geen oog heeft dichtgedaan. "Ik ben gewoon zo blij, het is een enorme opluchting." Het gezin heeft het immers al jaren niet breed. "Een paar dagen geleden moest ik elke munt nog twee keer omdraaien en piekerde ik of ik me wel een kop koffie kon veroorloven. Nu kan ik gewoon de koffiebar kopen. Dit kon niet op een beter moment komen; we hebben zolang gesukkeld. We gaan sowieso een huis kopen, want nu huren we nog. Eindelijk onze eigen woonst, het is een droom die uitkomt."

De Australische is overigens niet de enige die de juiste cijfers invulde: ergens in West-Australië heeft nog iemand hetzelfde lotje in handen. Die persoon heeft eveneens recht op 20 miljoen AUD, maar heeft zich nog niet aangemeld bij de loterij.