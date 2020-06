Giraffe brengt terminale patiënte (26) ontroerende laatste groet Lex Bezemer

26 juni 2020

18u04

Nog één keer naar Blijdorp, de dierentuin in Rotterdam. Dat was de wens van een Nederlandse terminale patiënte (26) waar Stichting Ambulance Wens donderdag aan kon bijdragen. Het leverde een bijzondere foto op. De groet van een giraffe aan de patiënte zorgt voor ontroering op sociale media. "Dit is waar we het voor doen."

De familie van de jonge vrouw uit Alkmaar (Noord-Holland) stuurde de foto naar Stichting Ambulance Wens. “We konden deze vrouw, hoewel ze aan een beademingsapparaat lag, toch meenemen naar Blijdorp”, vertelt oprichter van de stichting Kees Veldboer. “Dit is waar we het voor doen. De laatste wens van deze mevrouw is vervuld.”

Op sociale media reageren veel mensen op de foto. “Bijzonder hoe het lijkt alsof de giraffe de situatie aanvoelt. Wat de foto een bepaalde serene zachtheid geeft. Je voelt de connectie, en dat is zo mooi”, schrijft iemand.

Mario

De foto doet denken aan een wens die de stichting eerder vervulde. In 2014 nam de 54-jarige Mario ook afscheid van de giraffen in Diergaarde Blijdorp. Hij maakte voor zijn ziekte, ondanks zijn verstandelijke beperking, de verblijven van de dieren jarenlang schoon. “Een heel speciaal moment. Je zag hem glunderen en stralen”, vertelde Veldboer toen. Stichting Ambulance Wens vervult al sinds 2007 de laatste wensen van terminaal zieken.

Gisteren kon deze mevrouw nog één keer naar diergaarde Blijdorp.