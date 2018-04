Giraf sterft in Chinese zoo nadat hij vast komt te zitten

TK

17 april 2018

16u19

0

De Kunming Zoo in China is in de rouw na een jammerlijk ongeval waarbij een van hun giraffen overleed. Het tienjarige mannetje kwam vast te zitten met zijn kop tussen twee takken toen hij zich wilde krabben aan een boom. De medewerkers deden verwoede pogingen om hem te bevrijden, maar eens dat lukt stort het dier meteen neer. Hij overleed niet veel later aan een nekletsel.