Giraf photobomt bruidspaar en dat leidt tot wondermooie beelden Karen Van Eyken

22 augustus 2018

16u13

Bron: Love What Matters 15 Een huwelijksdag is sowieso een onvergetelijke gebeurtenis. Wanneer er dan ook nog eens een onverwachte gracieuze gast opduikt met hoge aaibaarheidsfactor, is het feest compleet.

De bruid en de bruidegom, Luke en Tristan Karshagen, wonen in de Zuid-Afrikaanse stad East London. Op 18 augustus stapte het koppel in het huwelijksbootje. Voor de trouwfoto's zakte het gezelschap af naar een wildpark net buiten de stad.

Het koppel en familie en vrienden beleefden veel plezier aan het maken van de beelden. Maar toen moest het beste nog komen. Plots stak een prachtige giraf zijn hoofd boven de boomtoppen om een kijkje te nemen. Het gezelschap had nog enkel oog voor het majestueuze dier dat steeds dichterbij kwam.

"Deze vriendelijke reus stond ons aan te staren, voordat hij verderging en nieuwsgierig ging ruiken aan de boeketten van de bruidsmeisjes", vertelt fotografe Stephanie Norman. "Daarna ontspanden we ons allemaal en realiseerden we ons dat deze schoonheid enkel maar goede bedoelingen had."

De giraf begaf zich tot slot naar het midden van het pad waar Luke en Tristan stonden. "Ik vroeg hen om elkaar goed vast te pakken en te zoenen. Ik hoopte dat ik gewoon een foto kon maken met deze mooie reus op de achtergrond, maar de giraf gaf het duo zelfs een liefdevolle knuffel", aldus de fotografe. Het was het meest ongelooflijke moment en ik denk dat ieder van ons zijn adem inhield. Daarna draaide hij zich om en zocht andere oorden op."

Na deze geweldige ontmoeting kwam het gezelschap te weten dat de giraf Abby heet. "Hij kan vrij rondlopen in het wildpark en is ongelofelijk zachtaardig. Hij houdt van mensen en doet niets liever dan knuffels geven."

Dankzij Abby kon de huwelijksdag van Luke en Tristan alvast niet meer stuk.