Giorgio Armani: “Vrouwen ‘verkracht’ door marketing van modewereld” kv

21 februari 2020

18u00

Bron: Reuters, AP 0 Giorgio Armani (85) trok vandaag van leer tegen collega-modeontwerpers die, in de naam van trends, de grens voor onthullende kledij steeds verleggen. Daardoor worden vrouwen verleid om keuzes te maken die niet gepast zijn voor hun leeftijd, figuur of de gelegenheid, klinkt het. En dat is volgens de Italiaanse modeontwerper een vorm van “verkrachting”.

“Ik denk dat het tijd is dat ik zeg wat ik denk. Vrouwen blijven verkracht worden door ontwerpers”, vertelde de 85-jarige designer vandaag aan journalisten naar aanloop van een show voor zijn kledinglijn Emporio Armani op de Milan Fashion Week.

Je kan een vrouw op veel manieren verkrachten. Ofwel door haar in de kelder te gooien, ofwel door te suggereren dat ze zich op een bepaalde manier kleedt Giorgio Armani

“Als een dame over straat loopt en een advertentie ziet met een vrouw met haar borsten en kont duidelijk zichtbaar en ze wil er ook zo uitzien, dan is dat een vorm van verkrachting”, aldus Armani. “Je kan een vrouw op veel manieren verkrachten. Ofwel door haar in de kelder te gooien, ofwel door te suggereren dat ze zich op een bepaalde manier kleedt. Ik beschouw dat als verkrachting van een vrouw.”

Een woordvoerder van Armani liet na de persconferentie weten dat de ontwerper een metafoor gebruikte en passioneel zijn mening gaf over de richting die de modewereld uitgaat en die volgens hem schadelijk is voor het beeld van de vrouw.

We moeten proberen te werken voor de vrouw van vandaag. Er zouden geen trends mogen zijn Giorgio Armani

“Ik ben het beu om het woord 'trend’ te horen”, zei Armani nog. “We moeten proberen te werken voor de vrouw van vandaag. Er zouden geen trends mogen zijn.” De man is een van de weinige ontwerpers die, bij het bespreken van zijn collecties, duidelijk maakt dat hij verschillende lichaamsvormen in rekening brengt.

Zijn recept is simpel: iedereen staat met zwart. “Het geeft vrouwen meer allure”, legde hij uit. Mooie benen kunnen korte rokken dragen. Voor niet zo mooie benen helpt “een langere rok met wat beweging in”. Iedereen die een “licht geaccentueerd achterwerk heeft” laat leggings bovendien best achterwege. “In mijn show zijn er korte rokken, lange rokken, losse en strakke broeken”, aldus Armani. “Ik wil vrouwen de volledige vrijheid geven. Als ze verstandig zijn, en dat zijn ze, dan weten ze hoe ze deze mogelijkheden kunnen gebruiken.”

Zijn jongere kledinglijn Emporio Armani is volgens de ontwerper geïnspireerd door “wilskrachtige” jonge vrouwen.

Giorgio Armani, die gekend is voor zijn sobere, elegante outfits, startte zijn eigen modelabel in 1975 en bouwde dat uit tot een internationaal merk. Hij zal zijn Giorgio Armani herfst-/wintercollectie voor 2020 zondag voorstellen in Milaan.