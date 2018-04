Ging comédienne te ver of niet? Mediawereld VS verdeeld over moppen Witte Huis lva

30 april 2018

05u35

Bron: The New York Times, The Guardian, The Hill, Twitter 1 Zaterdagavond vond in de Amerikaanse hoofdstad Washington het jaarlijkse White House Correspondents’ diner plaats, hét evenement voor politiek journalisten, analisten en politici. De comédienne Michelle Wolf - bekend van The Daily Show - zorgde met haar provocerende stand-up gericht tegen de Trump-administratie voor veel opschudding die het Amerikaanse medialandschap en het politieke landschap verdeelt over de partijgrenzen heen.

Waarover de meeste critici struikelen, zijn de grappen aan het adres van Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, die tijdens de show aan een tafel zat op slechts enkele meters van Wolf. De comédienne verwees in één van haar moppen naar de make-up van Sanders en dat is velen in het verkeerde keelgat geschoten.

“Ik vind Sarah eigenlijk wel leuk”, zei Wolf. “Ze is heel vindingrijk. Ze verbrandt feiten en gebruikt het as om een perfecte oogschaduw te maken. Misschien is ze ermee geboren, misschien zijn het leugens. Het zijn waarschijnlijk leugens", zei Wolf.



Dat haar uiterlijk erbij betrokken werd vinden enkele prominente journalisten schandalig. Een journaliste van NBC News laat via Twitter weten dat Wolf zich moet verontschuldigen bij Sanders.

Apology is owed to @PressSec and others grossly insulted ny Michelle Wolf at White House Correspondents Assoc dinner which started with uplifting heartfelt speech by @margarettalev - comedian was worst since Imus insulted Clinton’s Andrea Mitchell(@ mitchellreports) link

Een van haar collega's schrijft "dat het betreurenswaardig is dat een moeder en een echtgenote op nationale televisie zo wordt vernederd omwille van haar uiterlijk".

Watching a wife and mother be humiliated on national television for her looks is deplorable. I have experienced insults about my appearance from the president. All women have a duty to unite when these attacks happen and the WHCA owes Sarah an apology. Mika Brzezinski(@ morningmika) link

Sanders zelf wordt onder andere door Maggie Haberman, journaliste bij The New York Times, geprezen omdat ze de act van Wolf zo stoïcijns uitzat, ondanks de uitvoerige kritiek op haar voorkomen en haar professionele prestaties. Velen hadden verwacht dat ze de zaal gewoon zou verlaten.

That @PressSec sat and absorbed intense criticism of her physical appearance, her job performance, and so forth, instead of walking out, on national television, was impressive. Maggie Haberman(@ maggieNYT) link

De comédienne begrijpt zelf niet waarom iedereen het plots heeft over het uiterlijk van Sanders en maakte er een grap over op Twitter: "Waarom maken jullie hier iets over Sarah's uiterlijk van? Ik zei dat ze feiten verbrandt en de assen gebruikt voor de 'perfecte' smoky eye. Ik geef haar een compliment over haar make-up en de vindingrijkheid van haar materiaal".

Why are you guys making this about Sarah’s looks? I said she burns facts and uses the ash to create a *perfect* smoky eye. I complimented her eye makeup and her ingenuity of materials. https://t.co/slII9TYdYx Michelle Wolf(@ michelleisawolf) link

In de mediastorm die sinds zaterdag woedt, kan Wolf anderzijds ook op veel steun rekenen. Velen vinden dat er niet te flauw moet worden gedaan over de act. Kathy Griffin, die zelf haar job bij CNN verloor omwille van een foto van zichzelf met een bebloed masker van Trump online, vond Wolf's optreden helemaal niet ongepast. Ze wijst op het belang van vrijheid van meningsuiting, het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, waar het in de journalistiek helemaal om draait. "Als je het belang niet inziet van wat Wolf heeft gedaan dan snap je het echt niet", zei Griffin.

Anderen betuigen steun aan Wolf door erop te wijzen dat Sanders iemand verdedigt en vertegenwoordigt die al veel ergere dingen heeft gezegd. "Ze noemen ons leugenaars. Ze noemen Mexicanen verkrachters. Maar iemand brengt dat aan het licht & plots zijn het helden omdat ze de zaal niet verlaten", luidt een tweet, daarmee verwijzend naar enkele ophefmakende uitspraken van Trump, die net zoals vorig jaar het diner niet bijwoonde.

They call you liars. They call Mexicans rapists. They call Muslims murderers. They support white supremacists. But someone calls them out on what they do, & suddenly they’re heroes for not walking out. https://t.co/B9aT7moy2C Kumail Nanjiani(@ kumailn) link

De Amerikaanse president ziet in de mediarel nu een bewijs dat dat de juiste beslissing was. "Het WHCA diner van vorig jaar was een flop, maar dit jaar was het een schandvlek voor iedereen die er iets mee te maken had", schrijft de president op Twitter, en maakt van de gelegenheid gebruik Wolf te beledigen: "De vuile 'comédienne' ging af als een gieter. Laat het diner voor wat het is, en begin opnieuw."

The White House Correspondents’ Dinner was a failure last year, but this year was an embarrassment to everyone associated with it. The filthy “comedian” totally bombed (couldn’t even deliver her lines-much like the Seth Meyers weak performance). Put Dinner to rest, or start over! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump was tijdens het avondfeest op een verkiezingsrally in Michigan waar hij te kennen gaf liever daar te zijn dan in Washington. "Die gasten haten ons", zei hij in zijn speech over de mensen die het diner organiseren.