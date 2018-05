Gina Haspel nieuwe CIA-directeur Redactie

17 mei 2018

21u59

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse Senaat heeft vandaag het licht op groen gezet voor de benoeming van Gina Haspel als hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst CIA.

De Inlichtingencommissie stemde achter gesloten deuren met tien tegen vijf voor de nominatie van Haspel. Dat was verwacht nadat twee van de zeven Democratische leden, vicevoorzitter Mark Warner en Joe Manchin, hadden gezegd zich bij de acht Republikeinen van de commissie aan te sluiten in hun steun voor Haspel.

Trump nomineerde de al 33 jaar bij de CIA werkende onderdirecteur Haspel in maart om Mike Pompeo als directeur op te volgen. Haspel werd waarnemend directeur van het bureau toen Pompeo Trumps tweede minister van Buitenlandse Zaken werd.

De 53-jarige heeft al 33 jaar bij de CIA doorgebracht. Zij is niet onomstreden vanwege haar rol in controversiële ondervragingstechnieken. In de Senaat zei ze dat martelen niet helpt om iemand aan de praat te krijgen en beloofde ze dat zij daarnaar niet zal teruggrijpen eenmaal ze de inlichtingendienst leidt.