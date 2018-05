Gina Haspel ingezworen als eerste vrouw aan hoofd van CIA SI

21 mei 2018

18u02

Bron: Belga 0 Gina Haspel heeft vandaag de eed afgelegd als nieuwe baas van de CIA. Ze is de eerste vrouw aan het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde Staten.

De benoeming van de 53-jarige Haspel, die al 33 jaar voor de CIA werkt, was vorige week goedgekeurd door de Senaat, met 54 stemmen voor en 45 tegen. Ze is de opvolgster van Mike Pompeo, die nu minister van Buitenlandse Zaken is.

In haar eerste speech als CIA-bazin pleitte Haspel ervoor om meer mensen in te zetten in het buitenland.

De Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence waren bij de eedaflegging aanwezig.