Gillen, kokhalzen en gooien met tafel: zo gaat het eraan toe tijdens islamitisch exorcisme KVDS

02 februari 2018

18u16

Bron: Daily Mirror, The Sun, Metro 1 3.000 duiveluitdrijvingen heeft de Britse imam Ayoub Tayeb (42) naar eigen zeggen al uitgevoerd de jongste drie jaar en de mensen die om zijn hulp vragen, komen van over de hele wereld en zijn van alle geloofsovertuigingen. Een zeldzame keer liet hij een cameraploeg toe bij een exorcisme van een vrouw en de beelden gunnen kijkers een blik in zijn merkwaardige wereld.

Het ritueel dat de imam uitvoert, heet ‘rugyah’. En de persoon die het in het filmpje ondergaat, is een vrouw (29) die gekleed is in een boerka en ervan overtuigd is dat een boze geest of djinn bezit genomen heeft van haar. Op het onderstaande filmpje kan je zien hoe de vrouw gilt, kronkelt, kokhalst en zelfs probeert om met een tafel te gooien. (lees hieronder verder)

De uitdrijving vond plaats in een moskee in Sheffield en de imam hoopt er de mythes mee uit de wereld te helpen die de ronde doen over exorcismes. “De vrouw zocht hulp omdat ze dacht dat er een vloek op haar rustte, die medische problemen veroorzaakte. Ze had onder meer last van pijn in de vagina, braken, slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn en een slecht geheugen. Ze zei ook dat ze makkelijk boos werd en begon te gillen zonder dat daar een echte reden voor was”, klinkt het.

Op de beelden is te zien hoe de imam verzen opzegt uit de Koran om de demon uit te drijven. Volgens Ayoub Tayeb voelde de vrouw zich beter na de uitdrijving en zijn heel wat van haar symptomen intussen verdwenen. Ze krijgt wel nog nazorg.

Onverklaarbare ziektes

Volgens de geestelijke komen zijn ‘patiënten’ uit alle hoeken van de wereld: van Noorwegen, Zweden en Duitsland, tot de Verenigde Staten en Irak. “De meesten zijn islamieten, maar we helpen ook christenen, hindoes en zelfs atheïsten. We discrimineren niet op basis van geloof. Ik behandel onverklaarbare ziektes die dokters niet kunnen verhelpen en kan ook mensen genezen van extreem gedrag zoals gokken, drinken en druggebruik.”

Zelf leerde hij hoe hij een exorcisme moet uitvoeren door anderen het ritueel te zien doen en door te lezen. Of hij zelf ooit bang is voor een djinn? “Ik ben alleen bang voor God. God is veel sterker dan de demon en ik geloof rotsvast dat hij me zal beschermen. Demonen roepen graag angst op in de mensen, maar hij kan me niet aanvallen omdat ik niet bang voor hem ben. God staat aan mijn kant.”

68 euro

Een duiveluitdrijving duurt ongeveer een uur en de imam vraagt er 60 pond (68 euro) voor. Het geld komt volgens hem ten goede aan de moskee. Hij drukt er echter op dat niemand wordt weggestuurd en regelmatig wordt de procedure ook gratis uitgevoerd.