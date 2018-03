Gijzelnemer Trèbes wilde eerst aanslag plegen op legerkazerne

23 maart 2018

Redouane Laksim, de aanslagpleger die vanmiddag drie mensen doodde bij een carjacking en een gijzeling in een supermarkt, wilde eerst naar een legerkazerne rijden om daar toe te slaan. Een vrouw "die het leven deelde" van Laksim is in de loop van avond opgepakt voor verhoor op verdenking van terroristische samenzwering. Dat zei de antiterreurprocureur François Molins.