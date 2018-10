Gijzelnemer Keulen wilde McDonald’s met benzine laten ontploffen SVM

16 oktober 2018

18u37

Bron: Belga 0 De gijzelnemer van het centraal station in Keulen verkeert na een urenlange operatie niet meer in levensgevaar. Hij moest ter plekke gereanimeerd worden nadat hij gisteren door verschillende politiekogels getroffen werd . Het was zijn bedoeling om een McDonald’s-filiaal met benzine te laten ontploffen.

"Hij ligt nu in een kunstmatige coma", zei Miriam Brauns, de vicedirecteur van de politie in Keulen. De man kon nog niet verhoord worden, intussen is hij wel geïdentificeerd. Het gaat om een 55-jarige Syriër met een officieel vluchtelingenstatuut.

De man had gisterenmiddag grote hoeveelheden benzine gekieperd over de vloer van een fastfoodrestaurant in het centraal station van Keulen. Een bewakingscamera maakte er beelden van. Kort daarop volgde een explosie, daarbij was enkel een fel licht te zien. "We hebben geluk gehad dat er niet veel meer mensen gewond zijn geraakt", zei Klaus-Stephan Becker, hoofd van de gerechtelijke politie in Keulen.

Meisje zwaargewond

Een 14-jarig meisje liep zware brandwonden op. De tiener moet vandaag nog een tweede heelkundige ingreep ondergaan. Na die feiten liet de de man een koffer en een tas met gasbonbons achter in het filiaal van de McDonald’s en vluchtte hij een apotheek binnen. Daar gijzelde hij de vrouw achter de toog. Toen hij haar met benzine overgoot, kwam de politie tussenbeide. De vrouw was in shock, maar mag vandaag het ziekenhuis verlaten.

"Zijn eigenlijke doel was de McDonald’s, hij wilde allicht veel mensen treffen", stelde Becker. "Indien hij de gasbonbons tot ontploffing had kunnen brengen, had hij aanzienlijke schade kunnen aanrichten. Daarvoor was echter grote hitte nodig. Het is zeer de vraag of zijn hoeveelheid benzine daarvoor voldoende was, daar kan tot dusver alleen maar over gespeculeerd worden", aldus Becker. De gasbonbons waren met stalen kogels geprepareerd, kwestie van het effect te vergroten.

Posters met verwijzing naar islam

De Syriër verbleef in een vluchtelingenverblijf in de wijk Neuehrenfeld in Keulen en was psychisch niet in staat om te werken. Tijdens een huiszoeking trof de politie nog een hoeveelheid benzine aan. Aan de muur hingen posters in Arabische letters die naar de islam verwezen. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor mogelijke medeplichtigen.

De echtgenote van de 55-jarige Syriër woont nog in Syrië, zijn zoon en zijn broer zijn in Duitsland. Sinds 2013 heeft de man 13 strafbare feiten gepleegd. Onder meer drugs- en fraudedelicten, winkeldiefstal en huisvredebreuk staan op het lijstje.