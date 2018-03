Gijzeling Zuid-Franse supermarkt afgelopen, dader doodgeschoten: wat we nu weten MVDB - TT

23 maart 2018

16u06

Bron: ANP - Belga - BFMTV 5 De terrorist die in een supermarkt in de Zuid-Franse gemeente Trèbes verschillende mensen gijzelde, is door de politie doodgeschoten, bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb. Bij de gijzeling zijn zeker twee doden en drie gewonden gevallen. De dader schoot eerder eveneens een automobilist dood en vuurde op agenten. De gijzelnemer, geïdentificeerd als de Marokkaan Redouane Lakdim (26) uit Carcassonne, riep volgens getuigen dat hij een "soldaat van Islamitische Staat" was.

Volgens Collomb was de aanvaller bij de politie bekend voor kleinere misdrijven. Hij werd niet gezien als een islamitische dreiging. Andere bronnen stellen dat Lakdim op een lijst stond van geradicaliseerden. De minister zei dat de gijzelnemer alleen handelde. Islamitische Staat heeft via internet de drie aanvallen opgeëist.

Lakdim stal vanochtend een wagen in de historische stad Carcassonne, op zo'n vijftal kilometer van Trèbes. Een passagier in de wagen werd doodgeschoten, de chauffeur raakte gewond.

Met die wagen reed hij in Carcassonne rond half elf in op een groep joggende agenten en opende het vuur. De IS-aanhanger vuurde vijf tot zes maal. Een agent raakte zwaargewond door een kogel die zijn longen doorboorde. Achtervolgd door de politie, reed Lakdim naar de supermarkt van keten Hyper U in Trèbes waar hij al schietend de winkel binnenliep.

De slager van de supermarkt zou bij de gijzelingsactie zijn gedood, vertelde de burgemeester van Trèbes Eric Ménassi tegen de lokale media. De gijzelnemer had een of meer granaten bij zich. De wegen naar Trèbes werden door de politie afgezet. Speciale eenheden van de politie omsingelden vanop afstand het gebouw.

Verschillende aanwezigen in de supermarkt verstopten zich in de koelruimte en konden via de achteruitgang ontsnappen.

Een agent van de gendarmerie gaf zich vrijwillig op om te ruilen met de nog aanwezige gijzelaars, wat Lakdim aanvaardde. De agent liet daarbij zijn telefoon aanstaan, waardoor de veiligheidsdiensten buiten mee konden luisteren. De jihadist werd door de politiediensten doodgeschoten. De geruilde gendarme liep schotwondes op.

Volgens nieuwszender BFMTV zou de gijzelnemer hebben verklaard dat hij de vrijlating van Salah Abdeslam eist, die in Brussel terechtstaat voor de schietpartij in Vorst enkele dagen voor de aanslagen van 22 maart 2016. Abdeslam is mededader van de aanslagen van Parijs 2015 waarbij 137 mensen om het leven kwamen. Dat proces in Frankrijk volgt later.