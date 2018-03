Gijzeling in Zuid-Franse supermarkt: wat we nu weten MVDB - TT

23 maart 2018

13u09

Bron: ANP - Belga - BFMTV 2 Een gewapende man houdt in een supermarkt in de Zuid-Franse gemeente Trèbes verschillende mensen gegijzeld. Daarbij zijn zeker twee doden en drie gewonden gevallen. De gijzelnemer zou volgens een Franse krant hebben geroepen dat hij namens Islamitische Staat handelt.

De slager van de supermarkt zou bij de gijzelingsactie zijn gedood, vertelde de burgemeester van Trèbes Eric Ménassi tegen de lokale media. De gijzelnemer zou een of meer granaten bij zich hebben. De Franse regering beschouwt de gijzeling als een terreurdaad, verklaart premier Édouard Philippe.

Aan de gijzeling ging een schietpartij vooraf waarbij in de toeristische stad Carcasonne, acht kilometer verderop, een groep joggende agenten onder vuur werd genomen. Die schietpartij gebeurde niet ver van de politiekazerne. De gijzelnemer loste vijf tot zes schoten. Een agent is zwaargewond nadat een kogel zijn longen doorboorde. Ook raakte hij gewond aan de schouder. Na de schietpartij vluchtte de schutter weg in de richting van Trèbes, achtervolgd door de politie. Daar vluchtte hij de supermarkt van keten Hyper U binnen.

Volgens nieuwszender BFMTV zou de gijzelnemer hebben verklaard dat hij de vrijlating van Salah Abdeslam eist, die in Brussel terechtstaat voor de schietpartij in Vorst enkele dagen voor de aanslagen van 22 maart 2016. Abdeslam is mededader van de aanslagen van Parijs 2015 waarbij 137 mensen om het leven kwamen. Dat proces in Frankrijk volgt later.