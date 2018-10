Gijzeling in station Keulen afgelopen LB

15 oktober 2018

13u47

Bron: AFP, Reuters, RT, Der Spiegel 91 In Keulen rukte de politie deze namiddag massaal uit voor een gijzeling in een apotheek het hoofdstation. Het treinverkeer werd stilgelegd, het station werd geëvacueerd. Intussen is de situatie onder controle, volgens de politie is de gijzelnemer aangehouden en liep een gegijzelde lichte verwondingen op.

De verdachte was vermoedelijk gewapend, maar zijn identiteit is nog niet bekend, zo meldt de politie. Ook onduidelijk is of de gijzelnemer terreurbanden had. Een antiterreurteam leidde de operatie.

Lokale media meldden dat er massaal zwaarbewapende agenten in het station waren. De politie adviseerde de buurt te mijden. Rapporten dat schoten waren afgevuurd, werden door de politie tegengesproken. Er waren ook aanwijzingen dat er een rookontwikkeling was geweest.

"We nemen aan dat er iemand wordt gegijzeld, ofwel in een McDonald's of in een apotheek vlakbij", aldus een woordvoerster van de politie tegenover Reuters. "Het gaat vermoedelijk om een vrouw, maar we hebben geen verdere gegevens."

De politie sloot het gebied rond Breslauer Platz aan de achterkant van het station af, het treinverkeer werd stilgelegd.