Gijzeling in Parijs afgelopen: gijzelnemer opgepakt kv

12 juni 2018

17u11

Bron: Belga, Le Parisien, France Info, Reuters 217 In Parijs hield een man vandaag twee personen gegijzeld, zo melden Franse media. De gijzelnemer eiste met de Iraanse ambassade in Parijs te kunnen spreken. Hij kon worden gearresteerd. Zijn gijzelaars werden bevrijd.

De gijzeling vond plaats in de Rue des Petites Écuries in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. De gijzeling, die omstreeks 16 uur begon, gebeurde in een flatgebouw waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. France Info meldt dat gijzelaar zich schuilhield in een reclamebureau dat onder andere met bekende Franse YouTubers werkt.

Volgens radiozender Europe-1 was de dader het gebouw met een jerrycan benzine binnengedrongen en gooide hij van het goedje in het gezicht van een man. Die kon vervolgens ontkomen. BFMTV meldt dat de gijzelnemer zich voordeed als een leverancier van maaltijden.

De man beweerde tegenover de politie dat hij in het bezit was van een bom en een vuurwapen en zei dat hij een gewapende medeplichtige had die zich buiten het gebouw bevond. Een van de gijzelaars raakte zwaargewond nadat hij klappen in het gezicht kreeg. Onder de gegijzelden bevond zich ook een zwangere vrouw.

"Het individu werd gearresteerd en de gijzelaars zijn buiten gevaar", deelde minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb mee op Twitter. Collomb loofde de professionaliteit van de politiediensten. Die hebben even voor 20 uur het gebouw bestormd.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant. Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link

Het motief van de gijzelnemer is vooralsnog onduidelijk, maar hij zou geëist hebben dat er contact werd opgenomen met de Iraanse ambassade, zodat hij "een brief kan afgeven voor de Franse overheid". "Zijn eisen waren erg vaag en verwarrend", zegt een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "De onderhandelaar had moeite om hem te begrijpen."

Volgens de eerste gegevens van het onderzoek zou het om een "geestelijk gestoorde man" gaan, aldus politiebronnen. Momenteel is er geen vermoeden van terrorisme.

Opération policière #Paris 10 Un homme armé rue des Petites Écuries ! Circulation bloquée des voitures de police arrivent par dizaines !! @prefpolice @BFMTV @LCI @konbininews @hugoclement @jmaphatie pic.twitter.com/IWDqcZVsvt FREDERIC AMICO(@ fredericammico) link