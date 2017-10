Gijzeling in Engelse stad Nuneaton afgelopen, gijzelnemer opgepakt MV

17u21

Bron: BBC, Metro, ANP, Belga 3 Twitter De Britse politie heeft de man opgepakt die in de Engelse stad Nuneaton, in het graafschap Warwickshire, twee mensen gegijzeld hield in een bowlingcomplex. Dat melden de Britse media. Er is niemand gewond geraakt bij de gijzelingsactie.

De Britse openbare omroep BBC meldt dat de gijzeling beëindigd werd nadat agenten het bowlingcomplex hadden bestormd. Mehdi Amshar, de directeur van het bowlingcentrum, had eerder aan de Britse zender Sky laten weten dat twee werknemers van het complex werden vastgehouden door een gewapende man. Mogelijk is de gijzelnemer een ex van een van de medewerkers. De politie geeft momenteel geen uitleg. Er wordt enkel meegedeeld dat de actie geen verband houdt met terrorisme.

Een getuige vertelde aan lokale media dat hij in het gebouw een man met een vuurwapen tegen het lijf liep. Die zou hem en zijn twee jonge zoons hebben opgedragen het pand te verlaten.