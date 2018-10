Gijzeling aan de gang in station Keulen LB

15 oktober 2018

13u47

Bron: AFP, Reuters, RT, Der Spiegel 0 In Keulen rukt de politie massaal uit voor een noodsituatie in het hoofdstation. De politie bevestigt dat er een gijzeling aan de gang is.

Lokale media melden dat er massaal zwaarbewapende agenten in het station zijn. De politie adviseert de buurt te mijden. Rapporten dat schoten waren afgevuurd, worden door de politie tegengesproken. Er zijn echter aanwijzingen dat er een rookontwikkeling is geweest.

"We nemen aan dat er iemand werd gegijzeld, ofwel in een McDonald's of in een apotheek vlakbij", aldus een woordvoerster van de politie tegenover Reuters. "Een vrouw wordt vermoedelijk gegijzeld maar we hebben daarover geen verdere gegevens."

De politie heeft de omgeving van het station afgezet. Volgens Bild is een antiterreureenheid op weg naar het station.

De politie sloot het gebied rond Breslauer Platz aan de achterkant van het station af. De spoorwegen melden vertragingen. Treinen van verschillende lijnen zijn gestopt, de sporen 6 tot 11 zijn geblokkeerd.