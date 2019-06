Gijzeling aan de gang in Franse gevangenis van Condé-sur-Sarthe: gevangene houdt 2 cipiers vast tvc KVDS

11 juni 2019

20u55

Bron: Belga, AFP 10 In de zwaar beveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe in het noordwesten van Frankrijk is een gijzeling aan de gang. Dat meldt nieuwszender BFMTV. Het nieuws is bevestigd door het Franse gevangeniswezen (DAP).

Een gevangene zou twee cipiers gijzelen. Met een zelfgemaakt wapen bedreigt hij sinds het begin van de avond een gevangenisbewaarder en een stagiaire, hebben gevangenisautoriteiten gezegd.

Gevaarlijk

In de gevangenis zitten gevaarlijke of geradicaliseerde veroordeelden en gevangenen met zware disciplinaire problemen. Het is niet de eerste keer dat er een gijzeling plaatsvindt. In maart heeft een geradicaliseerde gedetineerde twee cipiers aangevallen met een zelfgemaakt mes en verwond. De gevangenis nam toen extra veiligheidsmaatregelen. Op het Franse ministerie van Justitie is nu een crisiscel geactiveerd.





De gijzeling zou begonnen zijn tijdens het avondeten, tussen 18.30 en 19 uur. Volgens het Franse persbureau AFP zou de gijzelnemer Francis Dorffer zijn: een man met psychische problemen die ook wel bekend staat als “de kampioen van de gevangenisgijzelingen”. Hij zou er al minstens 5 op zijn actief hebben.

Even voor 22 uur is de RAID bij de gevangenis aangekomen, een speciale antiterreur interventie-eenheid van de Franse nationale politie. Ze landden met 3 helikopters. Een 20-tal cipiers stond voor het gebouw, waarvan de toegang bewaakt werd door de politie.