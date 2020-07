Gijzeldrama in Oekraïne beëindigd: politie bestormt bus en bevrijdt alle inzittenden, dader opgepakt David Van der Heeden MDG KVE

21 juli 2020

21u20

Bron: AD.nl, ANP, Focus, Bild 6 Aan het gijzeldrama in de Oekraïense stad Loetsk, zo’n 400 kilometer ten westen van hoofdstad Kiev, is een einde gekomen. Daar had een zwaarbewapende man een passagiersbus gekaapt en zestien mensen gegijzeld. De kaper dreigde de bus op te blazen. Het centrum van Loetsk, een stad met zo’n 200.000 inwoners, was volledig afgesloten, onder meer met tanks. De politie heeft de bus nu bestormd en alle gijzelaars kunnen bevrijden.



De gijzelnemer, een 44-jarige man die eerder werd veroordeeld voor onder meer fraude en verboden wapenbezit, stelde zich aan de politie voor als Maxime Plochoj. De man was volgens de autoriteiten gewapend met een kalasjnikov machinegeweer, een pistool en een granaat. Na lange onderhandelingen liet hij uiteindelijk drie gijzelaars vrij: een kind en twee vrouwen. De dertien anderen waren nog in het voertuig. Na de bestorming door de politie kon de dader worden opgepakt en werden ook de andere gijzelaars bevrijd. Niemand raakte gewond, klinkt het.

De gijzeling duurde uiteindelijk meer dan tien uur. Volgens de viceminister van Binnenlandse Zaken heeft de dader een “complexe mentale toestand”.

Explosieven en wapens

Op sociale media was een video verschenen waarin hij claimde de bus te hebben gekaapt uit “onvrede over het systeem”. Hij riep in zijn boodschap op om het “systeem niet te vertrouwen”.

De autoriteiten probeerden te onderhandelen met de man, die zijn eisen via Twitter leek te hebben verspreid. Hij wilde dat hoge functionarissen en geestelijken verklaarden dat ze “terroristen” waren.

Crimineel

Volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Anton Gerashchenko, stond er ook een artikel online van de hand van Plochoj. Het schrijven is getiteld ‘Filosofie van een Crimineel’ en handelde over diens ervaring in de gevangenis. “Ze hebben 15 jaar geprobeerd me te corrigeren, maar dat is niet gelukt. Integendeel. Ik ben nog meer geworden wie ik ben”, luidde een van de passages.



UKRAINE: Hostage situation reported in city of Lutsk, automatic gunfire can be heard on livestream from Suspilne Volyn on Facebook.https://t.co/GKzSj4tpuy pic.twitter.com/qAznmz85AE Conflict News(@ Conflicts) link

Hostage situation as armed man is threatening to blow up a bus in Lutsk. Shots fired, police on the scene https://t.co/6Q8QmmcuwS #Ukraine pic.twitter.com/rGmCDd8iOf Liveuamap(@ Liveuamap) link