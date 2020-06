Gigantische vervuiling met 20.000 ton diesel in poolgebied ingedamd: betrokken bedrijf sloeg pas na twee dagen alarm KVDS

05 juni 2020

15u35

Bron: Belga, TASS, CNN 3 Opruimploegen hebben een dieselvlek ingedamd die ontstaan was na een ongeval in een thermische centrale in Norilsk, in het Russische poolgebied. Dat heeft het ministerie voor Noodsituaties meegedeeld. Het betrokken bedrijf sloeg pas na twee dagen alarm. Milieuverenigingen noemen de vervuiling “een catastrofe”.

Ongeveer 20.000 ton diesel lekte er uit een tank van de thermische centrale in de nabijgelegen rivier Ambarnaja. Aanvankelijk probeerde het personeel de vervuiling zelf in te dammen. Pas twee dagen later sloegen ze alarm bij de hulpdiensten, nadat er op sociale media commotie was ontstaan over de vervuiling. President Vladimir Poetin kondigde daarop een nationale noodsituatie af.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bijna 500 specialisten gingen ter plaatse en in ploegen probeerden ze een escalatie van de milieuramp te vermijden. Drijvende dammen zorgen er intussen voor dat de vervuiling niet meer verder oprukt naar de Karazee. Die maakt deel uit van het beschermde Noordpoolgebied. Er zijn al honderden tonnen smurrie weggepompt, maar het kan nog weken duren eer alles weg is.





Milieubeschermers zoals het WWF vrezen voor massale vissterfte en schatten de milieuschade in het gebied op meer dan 91 miljoen euro. Het gehalte aan schadelijke stoffen in de wateren in de omgeving is intussen al tienduizenden keren hoger dan toegelaten, volgens de Russische milieuorganisatie Rosprirodnadzor.

De Russische regering is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lek. Volgens moederbedrijf Nornickel zou de fundering van de tank verzakt zijn, mogelijk door het ontdooien van de permafrost in het gebied. Dat is het gevolg van de klimaatverandering en de warme zomers in het gebied de jongste jaren.

Omvang

De Europese aardobservatiesatelliet Sentinel-2 heeft foto’s gemaakt, die de omvang van het ongeluk laat zien in en rond de industriestad, zo deelde het Europese Ruimtevaartbureau ESA mee.

Het Noordpoolgebied warmt gemiddeld twee keer zo snel op als de rest van de planeet. Twee weken geleden werden er in Siberië nog recordtemperaturen opgemeten.

Lees ook: 25 graden warmer dan normaal in Siberië: “60 procent kans dat 2020 wereldwijd warmste jaar ooit wordt”