Gigantische stroompanne in Venezuela is “sabotage” volgens president kv

08 maart 2019

03u21

Bron: Belga 0 Een gigantische stroompanne heeft het grootste deel van Venezuela gisteravond in het donker gezet. De regering van Nicolas Maduro spreekt over "sabotage" van grootste elektriciteitscentrale van het land.

De stroom werd rond 16.50 uur lokale tijd in Caracas bruusk onderbroken, wat, zo kort voor het vallen van de avond, een impact had op alle wijken in de hoofdstad en diensten zoals de metro. Ook telefoonlijnen en internet lieten het afweten. Met uitzondering van de gebouwen die door een generator van stroom worden voorzien werd Caracas, een van de gevaarlijkste steden ter wereld, volledig in het duister gehuld. De panne werd gevoeld in minstens de helft van de staten.

"Ze hebben de (hydro-elektrische) centrale Guri gesaboteerd... Het is een elektriciteitsoorlog tegen de staat. We zullen dit niet toestaan! We werken aan de herstelling van de openbare dienstverlening", twitterde de nationale elektriciteitsmaatschappij Corpoelec.



Guri is een van de grootste elektriciteitscentrales van Latijns-Amerika, tezamen met de centrale Itaipú, op de grens van Brazilië en Paraguay. Stroompannes zijn eerder schering en inslag in Venezuela, vooral in het westen. Experts verwijten de socialistische regering dat ze niet voldoende hebben geïnvesteerd in de infrastructuur, maar regeringsverantwoordelijken hebben het dan weer vaak over "sabotageacties" zonder echter te vermelden wie achter die sabotage zou zitten.