Gigantische stroompanne in Argentinië en Uruguay: 50 miljoen (!) mensen zonder elektriciteit nla hr

16 juni 2019

13u44

Bron: Mirror UK, BBC, Infobae 46 Uruguay en Argentinië zijn sinds zondagochtend getroffen door een gigantische electriciteitspanne. Dat melden de energiebedrijven van de twee Zuid-Amerikaanse landen. Zo’n 50 miljoen mensen ondervinden hinder door de stroompanne.

Distributiebedrijf Edesur bevestigt het probleem en belooft later meer informatie te geven. De elektriciteit viel in de vroege ochtend (plaatselijke tijd) uit. Treinen kwamen tot stilstand en de verkeerslichten vielen uit.

Inwoners van delen van Argentinië zouden zondag naar de stembus gaan voor lokale verkiezingen.

Volgens de autoriteiten in Uruguay ligt de schuld in Argentinië. Volgens de Argentijnse minister van Energie is niet duidelijk wat de massale stroomstoring heeft veroorzaakt. Volgens hem komt de elektriciteitsvoorziening in sommige delen van het land weer op gang, maar kan dat proces een aantal uren duren.

Oorzaak

Het Argentijnse Energiesecretariaat stelt in een persbericht dat het Argentijnse koppelingssysteem sinds 7 uur lokale tijd volledig stil ligt, “wat zich vertaalt in een massale elektriciteitspanne in heel het land en dat treft ook Uruguay”. De oorzaak wordt onderzocht. In sommige gebieden komt de elektriciteit stilaan terug, maar het kan enkele uren duren vooraleer dat overal het geval is, klinkt het nog.

Argentinië met 44 miljoen inwoners en Uruguay met 3,4 miljoen inwoners, delen een koppelingssysteem van elektriciteitsnetten gecentraliseerd op de dam van Salto Grande.