Gigantische rookwolk van brand in Franse chemische fabriek trok over ons land KVDS

28 september 2019

18u35

Bron: Belga 52 De rookwolk die donderdagochtend vroeg ontstond bij een brand in een chemische fabriek in het Franse Rouen, is over ons land getrokken. Dat meldt het Waalse Crisiscentrum. Momenteel bevindt de wolk zich boven Nederland.

Donderdagochtend om 2.40 uur brak brand uit bij Lubrizol. In de fabriek worden additieven geproduceerd voor het verrijken van oliën, brandstoffen en industriële verf. De rookpluim was al snel 22 kilometer hoog.

Toxische stoffen

"Volgens de modellen van het KMI bereikte de wolk ons land 5 tot 6 uur na het ontstaan van de brand", meldt het Crisiscentrum. Volgens analyses van de Franse autoriteiten zou die evenwel geen toxische stoffen bevat hebben in een hoeveelheid die schadelijk is voor de gezondheid. "De belangrijkste componenten waren koolstofmonoxide en zwaveldioxide", is te horen bij het Crisiscentrum.





Inwoners van Henegouwen hebben wel neerslag van roet opgemerkt. Zij krijgen de raad om hun woning te verluchten, handschoenen te dragen bij het opruimen van het roet en groenten en fruit uit de tuin grondig af te spoelen.