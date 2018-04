Gigantische olievlek in Borneo vat vuur en kost het leven aan minstens vijf mensen kg

04 april 2018

11u57

Een grote olievlek voor de oostkust van Borneo dreigt enorme schade aan te richten. De olie is op verschillende plaatsen in brand geschoten, waardoor al vijf vissers om het leven kwamen. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen en proberen om een verdere verspreiding van de olie te voorkomen.

De vervuiling strekt zich ter hoogte van de havenstad Balikpapan inmiddels uit over een gebied van twaalf vierkante kilometer. Tot overmaat van ramp heeft de olie op verschillende plaatsen vuur gevat, waardoor dit weekend minstens vijf vissers om het leven kwamen. De rookontwikkeling zorgt bij de plaatselijke bevolking ook voor gezondheidsklachten, zoals kortademigheid en misselijkheid.

Het is voorlopig onduidelijk wat de olieramp heeft veroorzaakt. Milieuactivisten houden het Indonesische staatsbedrijf Pertamina verantwoordelijk, dat in de baai van Balikpapan een grote raffinaderij uitbaat. Ze vermoeden dat de oliemassa door een gat in de pijpleiding in de zee is terechtgekomen.

De autoriteiten wijzen er echter op dat het onderzoek naar de oorzaak nog loopt. Pertamina zelf ontkent dat het iets met de vervuiling te maken heeft. Milieuorganisatie Walhi dringt er bij de overheid op aan om de resultaten van het onderzoek openbaar te maken.