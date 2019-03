Gigantische brand verwoest minstens 250 huizen in Filipijnse sloppenwijk kg

20 maart 2019

18u44

Bron: Belga 0 In een sloppenwijk in Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen, zijn minstens 250 huizen vernield door een brand. Minstens 750 gezinnen moesten vluchten, berichten de plaatselijke media op gezag van de brandweer. Het is nog niet bekend of er doden of gewonden vielen.

De brand brak uit in de vroege namiddag, lokale tijd, in de wijk Damayang Lagi. Door de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Naar verluidt was de brand na ongeveer drie uur weer geblust. Over de oorzaak van de brand is verder niets geweten.



Quezon City is met drie miljoen inwoners de dichtstbevolkte stad van de Zuidoost-Aziatische landen. De stad hoort bij de regio Metro Manila en ligt ten noordoosten van de Filipijnse hoofdstad Manilla.