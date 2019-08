Gigantische brand verwoest duizenden woningen in sloppenwijk Bangladesh: “50.000 mensen dakloos” kg

17 augustus 2019

19u13

Bron: ANP, BBC 1 In een achterstandswijk in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn gisteren 15.000 woningen door brand verwoest. Volgens de BBC zijn ongeveer 50.000 mensen hierdoor dakloos geraakt. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.

Veel huizen hadden plastic daken, waardoor de vlammen snel om zich heen sloegen. Het duurde minstens zes uur om de brand te blussen. Volgens de autoriteiten zijn er geen doden gevallen. Wel raakten zeven mensen gewond.



Veel bewoners van de wijk waren op het moment van de brand bij een festival dat nog in het kader stond van het offerfeest. Een onderzoek naar de oorzaak van de brand is inmiddels gestart.



In februari kwamen er nog tachtig mensen om door een andere brand in Dhaka. Ook stierven er toen negen mensen door een vlammenzee in de stad Chittagong.