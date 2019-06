Gigantische bosbrand Catalonië wellicht ontstaan door vanzelf ontbrande mest in volle zon TT

28 juni 2019

10u12

Bron: El Pais, Reuters, La Vanguardia 6 De zware bosbrand die nu al meer dan 6.500 hectare in de as heeft gelegd in de Spaanse regio Catalonië, is wellicht veroorzaakt door spontane ontbranding van een baal mest. Dat schrijven Spaanse media.

De hoop mest op een boerderij in het stadje Torre del Espanyol zou woensdag door de hitte van de zon vanzelf zijn beginnen branden, waarna het vuur zich door de kurkdroge omgeving razendsnel kon verspreiden. De brand woedt richting de stad Lleida naar het noorden en verwoestte al 6.500 hectare bos.

De brand in het district Ribera d’Ebre nabij de stad Tarragona is nog altijd niet onder controle, vandaag wordt in Spanje bovendien nog de ergste dag van de hittegolf verwacht. Wel kon de brandweer afgelopen nacht een verdere uitbreiding voorkomen en wordt vandaag vooral geprobeerd de intensiteit van de branden op de noord- en oostflank te doen afnemen. Aan de westelijke kant raakte het vuur gisteren ingesloten door een brede weg.

Miquel Buch, minister van Binnenlandse Zaken bij de Generalitat, de Catalaanse regering, roept de bevolking op zeer voorzichtig te blijven. “Vandaag wordt de ergste dag van de hittegolf. We vragen de inwoners van Catalonië de grootste voorzorgsmaatregelen te nemen. We kunnen ons geen nieuwe brand veroorloven en een stijging van de temperaturen kan het bedwingen van de huidige brand nog bemoeilijken.” Het kan vandaag tot 40 graden warm worden in de regio.