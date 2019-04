Gigantische betonberg van 105 ton blokkeert Londense riolering LH

18 april 2019

16u02

Bron: BBC 1 Een gigantische betonberg van 105 ton, wat overeenkomt met 20 olifanten, blokkeert drie gedeeltes van de riolering onder het centrum van Londen. De massa strekt zich uit over een lengte van ongeveer honderd meter en zou zijn veroorzaakt door mensen die betonresten in de riolen stortten.

Alex Saunders, baas van het Londense waterbeheerbedrijf Thames Water, zei dat de betonberg de grootste is die het bedrijf ooit in het riool heeft aangetroffen. “Normaal worden verstoppingen veroorzaakt door vet, olie en vochtige doekjes, maar helaas is het deze keer hard beton.”

De berg zit volgens Saunders vast aan de muren van de riolering die stamt uit de negentiende eeuw. Met behulp van drilboren en hogedrukstralen moet het beton nu verwijderd worden. Het bedrijf schat dat het werk twee maanden gaat duren en ongeveer 150.000 pond (omgerekend 174.000 euro) zal kosten.

Vetberg

Het is niet de eerste keer dat de riolering in Londen vol zit met een berg afval. In 2017 werd onder de wijk Whitechapel, in het Londense East End, een vetberg van 130 ton zwaar en 250 meter lang ontdekt. De smurrie bestond onder andere uit doeken, luiers, verhard kookvet, condooms en oliën. In 2013 werd een vetberg van 15 ton en de omvang van een bus aangetroffen onder de wijk Kingston-upon-Thames.