Gigantische aardscheuren dreigen huis op Hawaï elk moment op te slokken jv

24 mei 2018

11u32 2 De uitbarsting van vulkaan Kilaueu gaat ook gepaard met stevige aardschokken. In Leilani Estates in Puna zijn daardoor gigantische scheuren in de aardkorst ontstaan. Die dreigen nu een huis helemaal op te slokken. Buurman Tam Hunt maakte er maandag onheilspellende beelden van.

Het ziet er op die beelden schrikwekkend uit. De fundering van het huis is uiteengereten, terwijl de woning zelf het nog maar net lijkt te houden. Aan één hoek zou het huis elk moment door de kloof opgeslorpt kunnen worden. In dezelfde scheur verdween al een auto.

"Vrijdag kwamen de bewoners hun huis nog checken", vertelt Hunt aan CNN. "Toen was die scheur nog niet zo groot. Maar maandag ging ik opnieuw kijken en zag dat de situatie verergerd was. Ik heb de eigenaar met een sms op de hoogte gebracht."

Schade opmeten

De aardbevingen maken de spleten in de aarde alsmaar breder. "Ik verwacht dat het huis snel helemaal verdwenen zal zijn", zegt Hunt. Het betrokken gezin, met twee kinderen, woont er al sinds 1991. Hunt zelf kocht nog maar een jaar geleden zijn huis in Leilani Estates op Big Island. Hij moest al eerder deze maand zijn woonst verlaten, maar komt geregeld kijken om de schade op te meten. Hunt vreest dat ook zijn eigen woning in de aardbodem zal verdwijnen of "verteerd worden door lava".

"Mijn huis en tuin zijn bedekt met lavaspatten die halfweg in stenen veranderden", schrijft de advocaat op zijn blog. "Het gras en de planten zijn vergaan door zwaveldioxide. Mijn palmbomen vielen om omdat ze aan de wortels levend verbrandden."

Een van de lavascheuren boorde zich meteen een weg door de garage van het huis van een buur en deed het helemaal uitbranden, meldt Hunt op zijn blog. De buren zelf konden tijdig wegkomen, maar hun spullen bleven achter.

Blauwe vlammen

De lavastroom veroorzaakt heel wat miserie voor de buurtbewoners, maar het levert ook spectaculaire beelden op. Eerder deze week werden al beelden verspreid van lava die meters de lucht wordt ingespoten. Een Amerikaans onderzoeksteam heeft gisteren dan weer beelden kunnen maken van blauwe vlammen in de lava, veroorzaakt door brandend methaan.