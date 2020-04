Gigantisch veldhospitaal voor coronapatiënten geopend in Londen ADN

03 april 2020

13u37

Bron: Belga 0 In een conferentiecentrum in Londen is vrijdag een gigantisch veldhospitaal opengegaan. Het kostte tien dagen tijd om het in te richten en moet soelaas bieden aan het toenemende aantal coronapatiënten.

Het Britse leger stak een handje toe bij de uitbouw van het Nightingale-ziekenhuis. Het heeft een initiële capaciteit van 500 bedden. Dat kan opgetrokken worden tot 4.000, of het equivalent van tien klassieke hospitalen.

Het werd officieel per videoconferentie geopend door prins Charles en minister van Volksgezondheid Matt Hancock ter plaatse. Nightingale is de eerste van een serie tijdelijke instellingen die in Groot-Brittannië zijn voorzien in het kader van de coronapandemie, die in het land al bijna 3.000 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt.



Donderdag waren er in Groot-Brittannië op een dag tijd nog eens 569 mensen aan het nieuwe virus overleden. Woensdag was sprake van 563 nieuwe overlijdens. In totaal zijn tot donderdagochtend 33.718 besmettingen geregistreerd, een stijging van ruim 4.000 in vergelijking met een dag eerder. De nieuwe cijfers zijn nog niet binnen.