Gigantisch paradijs voor springkasteelfans Redactie

25 juni 2019

17u49 0

In Petrcane, een kleine dorpje in Dalmatië, kunnen toeristen en inwoners genieten van een nieuwe attractie: het grootste springkasteel in Kroatië. Het is een attractie met 44 obstakels en een grote glijbaan van 18 meter lang.