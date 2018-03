Gigantisch militair manoeuvre van Chinese zeemacht verbluft experten Karen Van Eyken

27 maart 2018

16u34

Bron: Reuters 2 40 schepen, onderzeeërs en een vliegdekschip varen perfect op een lijn. China demonstreert zijn maritieme macht op een ongebruikelijke manier. Precies daar waar grote natuurlijke rijkdommen zich bevinden en een groot deel van de wereldhandel wordt afgehandeld.

China wil zijn invloed op zee laten gelden, ook ver weg van de eigen kustlijn. Dit wordt aangetoond met satellietbeelden van het bedrijf 'Planet labs', die persbureau Reuters heeft kunnen bestuderen.

Tientallen oorlogsschepen rukten uit voor de door het Chinese leger aangekondigde oefening voor de kust van het eiland Hainan. Met het grootschalige militair manoeuvre wil het land zijn macht demonstreren in de Zuid-Chinese Zee, daar waar meerdere staten enkele eilandengroepen claimen. De foto's van gisteren bewijzen dat ook het vliegdekschip 'Liaoning' aan de oefening heeft deelgenomen. Dit in het noorden gestationeerde schip was vorige week nog langs de Straat van Taiwan gevaren, aldus het Taiwanese Ministerie van Defensie.

De indrukwekkende beelden tonen dat ten minste 40 schepen en onderzeeërs het vliegdekschip flankeren - volgens deskundigen een ongewoon sterke demonstratie van maritieme macht.

De schepen vormen een lijn, die meer een uiting van sterke propaganda lijkt te zijn. De schepen worden vergezeld door vliegtuigen.

Volgens Jeffrey Lewis, een veiligheidsexpert van het 'California Institute of Strategic Studies', zijn de foto's de eerste bevestiging dat het vliegdekschip heeft deelgenomen aan de oefening. Onduidelijk is vooralsnog naar waar de schepen zullen varen en hoe lang de oefening zal duren. Het Chinese ministerie van Defensie houdt de lippen stijf op elkaar.

Collin Koh, een veiligheidsexpert van de 'S. Rajaratnam School of International Studies' in Singapore beschreef de omvang van de oefening op zee als ongebruikelijk. "Blijkbaar willen ze laten zien dat eenheden van de zeemacht in de Zuid-Chinese Zee zonder enig probleem samen kunnen opereren met het vliegdekschip uit Dalian in het noorden."