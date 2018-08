Gigantisch Erdogan-standbeeld in Duitsland afgebroken na hevige ruzie tussen voor- en tegenstanders Redactie

30 augustus 2018

08u45

Bron: Belga, Wiesbadener Kurier 72 Het vier meter lang goudkleurig standbeeld van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, dat sinds maandag op een pleintje in Wiesbaden prijkte, is neergehaald. Dat besliste de stad nadat er dinsdagavond een conflict plaatsvond tussen voor- en tegenstanders van Erdogan aan de voet van het standbeeld. De veiligheid kon niet langer gegarandeerd worden, zei de stad via Twitter.

De Wiesbaden Biënnale voor hedendaagse kunst staat dit jaar in het teken van 'Bad News' en is niet vies van wat provocatie. In Wiesbaden, de hoofdstad van de deelstaat Hessen, werd daarom een vier meter hoog standbeeld van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan neergepoot. De kunstinstallatie zorgde voor heel wat ophef. Onder andere werd het standbeeld 's nachts beklad met de woorden "Fuck you" en werd het stadsbestuur overstelpt met telefoontjes van "geïrriteerde burgers". Velen onder hen waren niet op de hoogte dat het beeld behoorde tot het kunstfestival.

Woordenwisseling

Dinsdagavond kwam het ten slotte tot heftige woordenwisselingen tussen aanhangers en tegenstanders van de Turkse president aan de voet van het beeld. Een politiewoordvoerder sprak van een "licht agressieve stemming", maar dat er geen fysiek geweld was. De Wiesbadener Kurier daarentegen citeerde een afdelingschef van de ordediensten, Oliver Franz, die zei dat er schermutselingen waren ontstaan. "Er zijn ook steekwapens waargenomen."

Uit voorzorg besloot de stad daarom om het beeld neer te halen. Beelden van de afbraak werden door de lokale politie gedeeld op Twitter.

Verrast

Het stadsbestuur zei zelf verrast te zijn door de aard van de kunstinstallatie. In de aanloop naar biennale gaf ze de goedkeuring voor een "op een mens gelijkend standbeeld", communiceert de stad dinsdag. Maar het was niet duidelijk "dat het om een Erdogan-standbeeld zou gaan", zei een woordvoerster van de stad aan het Duitse persagentschap dpa.

De intendant van het staatstheater van Wiesbaden, Uwe Eric Laufenberg, verdedigt de installatie als een statement voor de vrije meningsuiting. "Het standbeeld zal zeker en vast tot discussie leiden. En het zal de verschillende meningen over een dergelijk standbeeld zichtbaar maken. Kunst maakt zichtbaar wat is. We moeten hetgeen is zichtbaar maken. Vervolgens moeten we daarmee omgaan", zei hij aan de Wiesbadener Kurier.

Staatsbezoek

De relaties tussen Duitsland en Turkije zijn de afgelopen jaren bekoeld na een reeks aanvaringen. Duitsland toonde zich bijvoorbeeld erg kritisch voor de Turkse represailles na de mislukte staatsgreep in 2016 en de opsluiting van een mensenrechtenactivist en een journalist uit Duitsland. Ankara was dan weer niet te spreken over het gedicht dat een Duitse komiek op televisie had voorgelezen over president Erdogan.

Volgende maand brengt Erdogan een staatsbezoek aan Duitsland.