Gigantisch diesellek in noordpoolgebied: brandstof bereikt zoetwatermeer ADN

09 juni 2020

13u51

Bron: Belga 10 Delen van de grote dieselvlek die eind mei ontstond na een ongeval in een thermische centrale in Norilsk in het Russische poolgebied, hebben een zoetwatermeer bereikt. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld.

Met behulp van drijvende dammen probeerden opkuisploegen er de voorbije dagen voor te zorgen dat het lek niet verder kon oprukken. Dat lukte slechts deels. Er werden al honderden tonnen weggepompt, maar het lek kon niet volledig worden ingedamd.

"De brandstof is het Pjasinomeer binnengedrongen", zei Aleksandr Oess, gouverneur van de regio Krasnojarsk. "Het is nu heel belangrijk om te beletten dat de vervuilde vlek de Pjasinarivier bereikt, meer naar het noorden. Dat is mogelijk.”



Eind mei belandde door een lek in een tank in een fabriek in de buurt van industriestad Norilsk ongeveer 21.000 ton diesel in het water. Russische specialisten startten nadien met het ruimen van de brandstof en in totaal is al 14.000 vierkante meter aan verontreinigde bodem afgewerkt. Er is ook al vooruitgang geboekt bij het schoonmaken van de sterk getroffen Ambarnaja-rivier en zijrivieren.

Experts gaan ervan uit dat de natuur jaren nodig zal hebben om te herstellen.



