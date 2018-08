Giga stroomstoring in Nederland opgelost: tienduizenden gezinnen zonder stroom, chaos op de weg, Efteling riep op om niet te komen Sebastiaan Quekel ADN

23 augustus 2018

09u17

Bron: AD.nl, ANP 104 Een groot deel van het Nederlandse Midden-Brabant kampte deze ochtend ruim een uur met een stroomstoring. Bij ze ker tienduizenden huishoudens en honderden bedrijven viel de elektriciteit uit. Op veel straten deden de verkeerslichten het niet meer, treinen reden niet meer. En ook de Efteling werd in stilte en duisternis gehuld. Netbeheerder Enexis sprak van een 'gigantische storing'.

De storing begon om 08.08 uur in Tilburg en Boxtel. Enkele tienduizenden huishoudens in het midden van Brabant werden uiteindelijk getroffen. Om 09.17 uur had iedereen weer elektriciteit, aldus netbeheerders Enexis en Tennet. Een technische storing op het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord was de oorzaak van het probleem, laat Tennet weten. De storing is omzeild.

De stroomstoring had evenwel verregaande hinder voor de ochtendspits. Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch was geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk. Verkeerslichten werkten niet, waardoor ook op de weg een chaos ontstond. Op straat probeerden opgetrommelde agenten het verkeer in goede banen te leiden.

De twee ziekenhuizen in Tilburg schakelden automatisch over op noodstroom maar moesten de eerste operaties en spreekuren uitstellen.

Ook de Efteling zat zonder elektriciteit. Het pretpark riep mensen op om niet te komen. "Wij adviseren om voorlopig niet naar de Efteling te reizen", klonk het vanochtend. Inmiddels heeft 'de wereld van de Efteling' weer stroom. "De stroomstoring is opgelost en de meeste attracties zijn vanaf 10.00 uur geopend. Houd de Efteling-app in de gaten voor de actuele openingstijden van attracties. De Efteling is vandaag tot 20.00 uur geopend", aldus het park op Twitter.

