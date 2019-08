Gifwolk vrijgekomen op Nederlands industrieterrein aan Belgische grens FVI

03 augustus 2019

12u25

Op het industrieterrein Chemelot in het Nederlandse Geleen, dichtbij Maasmechelen aan de Belgische grens, is vandaag een giftige stof vrijgekomen. Het gevaar is intussen wel geweken. Dat maakte de veiligheidsregio vanmiddag bekend. Het lek ontstond rond 11.45 uur bij een salpeterzuurfabriek door nog onbekende oorzaak. Een bruine damp trok vervolgens richting Geleen en Beek.

Sirenes gingen af, een NL-Alert riep inwoners op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Winkels in Geleen en Beek gingen dicht, in een groot winkelcentrum in Beek moesten mensen binnenblijven, de weekmarkt in Geleen werd door de gemeente gesloten, terrassen in het stadje werden leeggeruimd.

Volgens Chemelot ging het om een rookwolk die vrijkwam uit salpeterzuurfabriek OCI Nitrogen. De hulpdiensten sloegen groot alarm en schakelden de regionale zender L1 in. Die functioneerde als rampenzender. Het lek met salpeterzuur is intussen gedicht, zo maakte Chemelot rond 13.00 uur bekend.

Metingen buiten het industrieterrein leerden dat er geen gevaarlijke concentraties met giftige stoffen zijn vrijgekomen. Alle eerdere waarschuwingen werden rond 13.00 uur ingetrokken. Er trok toen weliswaar volgens de veiligheidsregio nog een bruine damp over het gebied, maar die zou geen direct gevaar opleveren. Wel kunnen mensen last hebben of krijgen van prikkelende ogen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio op L1. Hij adviseerde de ogen te spoelen.

Afgelopen donderdag meldde Chemelot dat een van de salpeterzuurfabrieken van OCI Nitrogen wegens een storing uit bedrijf moest worden genomen. Er ontstond daarbij een bruine rookpluim. Een dag later was die rookpluim er opnieuw, nu door het weer opstarten van de fabriek. Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest.

Geen gevaar voor Maasmechelse bevolking

De brandweer aan Belgische zijde heeft laten weten dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. De burgers van Maasmechelen lopen geen gevaar. De gifwolk drijft af richting Duitsland. “Als de situatie wijzigt, zal dit onmiddellijk gemeld worden,” aldus een mededeling van de gemeente Maasmechelen zaterdag.