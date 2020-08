Giftige rook trekt over Siberische stad door bosbranden

01 augustus 2020

13u07

Bron: belga

De bosbranden die al wekenlang woeden in Siberië, vormen nu steeds meer een bedreiging voor mensen. De stad Jakoetsk, in het oosten van Rusland, waarschuwt zijn inwoners vandaag voor giftige rook. Een noordenwind drijft de rook van de bosbranden de stad met zowat 270.000 inwoners in.