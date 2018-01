Gifslang lift mee met auto en tikt tegen raam: "Ik beleefde de schrik van mijn leven" Karen Van Eyken

15u49

Bron: ABC.net.au 6 Facebook Een ongenode lifter tikte plots op het raam van zijn wagen. De Australiër Ted Ogier schrok zich bijna dood. Hoe moest hij zich uit deze situatie redden?

Ted Ogier keerde na een klus terug naar huis aan de zuidkust van New South Wales toen bleek dat hij niet alleen was. Een zwarte adder kwam uit de motorkap gekropen en kronkelde zich vervolgens rond de spiegel aan de passagierszijde. Daarna begon het giftige reptiel tegen het raam te tikken.

"Wellicht lag het dier te rusten in de buurt van de motor. Eens ik de auto had gestart, vond de slang het waarschijnlijk te warm worden en kroop hij naar buiten", veronderstelde Ted. "Het reptiel tikte een paar keer tegen de autoruit omdat het duidelijk naar binnen wilde."

De man belde ondertussen naar zijn collega Kai Pearse die beter wist hoe je met dit soort situaties moest omgaan. Kai schoot Ted te hulp. Met behulp van een bezemsteel wist hij de zwarte adder te verwijderen en opnieuw vrij te laten in het struikgewas.

Het reptiel was naar schatting 2,5 meter lang. Een beet van de zwarte adder is erg giftig maar gelukkig niet levensbedreigend. Ted is alvast zijn collega erg dankbaar voor de goede afloop.