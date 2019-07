Gibraltar houdt Iraanse olietanker langer aan de ketting AW

19 juli 2019

13u04

Bron: Belga 0 Het hooggerechtshof van Gibraltar heeft beslist om de inbeslagname van de Iraanse olietanker Grace 1 met dertig dagen te verlengen. Dat is vernomen bij de openbare aanklager in het Brits overzees gebied.

De autoriteiten op Gibraltar hadden de Grace 1 op 4 juli aan de ketting gelegd omdat ze vermoedden dat de tanker ruwe olie wou leveren aan Syrië. Dat is in strijd met de internationale sancties tegen het regime van Bashar al-Assad. Teheran ontkent en eist de vrijgave van het schip.



Sinds de inbeslagname zijn vier Indiase officieren van de Iraanse olietanker opgepakt en ondervraagd door de autoriteiten in Gibraltar. Ze werden nadien vrijgelaten zonder dat er beschuldigingen tegen hen zijn weerhouden.

Spanningen

De Gibraltarese premier Fabian Picardo verklaarde intussen aan het lokale parlement dat hij in Londen Iraanse functionarissen heeft ontmoet om "een de-escalatie rondom alle aspecten van het probleem te zoeken". "We hopen op constructieve wijze te blijven samenwerken met de Iraanse autoriteiten om het vertrek van Grace 1 mogelijk te maken", zei hij.



De inbeslagname van de Grace 1 in het Britse overzeese gebied in het zuiden van Spanje heeft de oplopende diplomatieke spanningen tussen Iran en de westerse grootmachten nog verder aangewakkerd.

