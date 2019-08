Gibraltar geeft Iraanse supertanker Grace 1 terug vrij RL

15 augustus 2019

01u36

Bron: ANP, Belga 0 Gibraltar heeft de Iraanse supertanker Grace 1 weer vrijgegeven. Het schip lag sinds vorige maand aan de ketting omdat vermoed werd dat het ruwe olie wilde leveren aan Syrië, wat in strijd zou zijn met de Europese sancties tegen het regime van president Bashar al-Assad.

Nu Teheran de schriftelijke garantie heeft gegeven dat de lading van de Grace 1 niet in Syrië zal worden afgeleverd, heeft het hooggerechtshof in Gibraltar beslist dat de tanker de wateren van het Britse territorium mag verlaten. “Er is geen reden om Grace 1 nog langer vast te houden, omdat we niet langer geloven dat het handelt in strijd met sancties tegen het Syrische regime”, citeerde The Sun.



De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif is alvast opgetogen dat de Grace 1 is vrijgegeven. De “poging tot piraterij” waarvan hij de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt, is mislukt, schrijft hij op Twitter. De Verenigde Staten hebben het internationale rechtssysteem proberen te misbruiken om Iraanse eigendommen te stelen, aldus Zarif.



Het is evenwel nog niet uitgesloten dat de VS in Gibraltar een nieuwe juridische procedure starten om de Grace 1 alsnog te verhinderen verder te varen.

Spanningen

Dat Britse commando’s de Grace 1 in juli tegenhielden toen het schip langs Gribraltar passeerde, deed de spanningen tussen Londen en Teheran hoog oplopen. Twee weken later legde de Iraanse Revolutionaire Garde op zijn beurt een Britse tanker aan de ketting. De Stena Impero is nog steeds in Iraanse handen en bevindt zich in de Straat van Hormuz. Het Brits-Iraanse conflict moet tegen de achtergrond gezien worden van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de pogingen van Washington om de internationale gemeenschap aan zijn kant te krijgen.