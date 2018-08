Gianna (3) was stervende toen paus haar in 2015 kuste tijdens bezoek aan VS. Haar kansen keerden KVDS

20 augustus 2018

12u11

Kristen en Joey Masciantonio waren in de wolken toen ze in september 2014 de trotse ouders werden van een dochtertje. Maar hun vreugde sloeg al snel om in wanhoop toen dokters enkele weken later ontdekten dat de kleine Gianna een terminale tumor had op haar hersenstam. Kristen en Joey kregen te horen dat ze zich moesten voorbereiden op het ergste. Er werd nog chemotherapie opgestart en daarop verbaasde het meisje iedereen door haar eerste verjaardag te halen. En toen hoorden haar ouders dat de paus naar hun thuisstad Philadelphia kwam.

Niets liet aanvankelijk vermoeden dat er iets mis was met Gianna, toen ze op 17 september 2014 ter wereld kwam. Ze had alleen een gehoorprobleem, maar verder leek alles in orde. Tot dokters na vier weken ontdekten dat ze een tumor had op haar hersenstam, die haar centrale zenuwstelsel aanviel. “Het is een wonder dat ze de zwangerschap overleefd heeft”, kregen haar ouders te horen. “Misschien moeten jullie toch al beginnen na te denken over de begrafenis.”

Chemotherapie

Er werd chemotherapie opgestart en het meisje gaf haar ouders en artsen alle redenen om te geloven dat ze moesten doorgaan. Dagen werden maanden en hoewel de dokters hadden gezegd dat haar beweging altijd beperkt zou blijven, begon ze toch te wriemelen en te kruipen. Na drie maanden begon ze ondanks haar doofheid zelfs te brabbelen. Een jaar lang vocht ze voor haar leven en toen ze haar eerste verjaardag gevierd had, hoorden haar ouders – die katholiek zijn – dat de paus naar de Verenigde Staten kwam en Philadelphia zou aandoen.





Kirsten wilde erheen in de hoop een glimp van de kerkvader op te vangen en hem te vragen voor hen te bidden. Maar pas op de dag van de processie door de stad zelf, besloten ze ook effectief te gaan. Ze kregen groen licht van de dokter en een vriend die iemand kende bij de politie, slaagde erin om hen een plaatsje te reserveren langs het parcours dat de paus zou afleggen. De mensen die rond hen stonden, luisterden naar hun verhaal en toen Franciscus de hoek om kwam gereden, begonnen ze luid zijn naam te roepen. (lees hieronder verder)

Joey hield Gianna zo hoog hij kon en toen de paus vlakbij hen was, stopte de pausmobiel. Een lid van de Zwitserse Garde tilde het meisje tot bij de kerkleider en die kuste haar op haar hoofdje, iets wat werd vastgelegd op foto en de wereld rondging.

Mirakel

“We hoopten op een mirakel, want dat was alles wat er nog was voor ons”, aldus Joey. “Ze kreeg toen al een jaar palliatieve zorg en elke morgen dat ik naar haar wiegje ging, wist ik niet of ik haar daar levend of dood zou vinden. Het was echt verschrikkelijk.” (lees hieronder verder)

Twee maanden na de ontmoeting met de paus, was er plots goed nieuws. De strijd die Gianna al een jaar voerde, bleek succesvol. Op een MRI was te zien hoe de tumor gekrompen was tot er bijna niets meer te zien was. En ook de omliggende cystes bleken zo goed als weg. Haar motorische ontwikkeling ging verder in de goede richting. Ze begon zich overal aan op te trekken en leerde zelfs om zelfstandig te eten, iets wat ze volgens de dokters nooit zou kunnen. (lees hieronder verder)

Ze kreeg nog een jaar lang elke maand een chemosessie en in het najaar van 2016 was ook die beproeving eindelijk voorbij. Nu anderhalf jaar later meldden haar ouders dat de tumor volledig verdwenen is. Ze dankten daarbij in de eerste plaats de medici van het Children’s Hospital of Philadelphia, waar hun dochtertje behandeld werd. Want hoewel ze de paus vroegen voor hun dochtertje te bidden, waren het volgens hen wel de artsen die haar beter maakten.

School

“Het gaat heel goed met haar. Ze gaat deze herfst zelfs voor het eerst naar school. Ze kijkt er enorm naar uit”, aldus haar papa Joey. Ook haar dokters Amish Shah en Phillip Storm zijn enthousiast. “Ze heeft ons echt met verstomming geslagen”, reageert Storm. “Als je me gezegd zou hebben dat ze hier nu zo zou rondlopen toen ik haar op 4 maanden opereerde, zou ik je nooit geloofd hebben.”

Kristen en Joey Masciantonio hebben nu uit dankbaarheid 50.000 dollar aan het kinderziekenhuis geschonken. Ze startten ook een liefdadigheidsorganisatie – For the Love of Grace – die andere families ondersteunt die iets soortgelijks meemaken.