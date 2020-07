Ghislaine Maxwell mag niet vrij op borg: “Risico te groot dat ze van radar verdwijnt” kv

14 juli 2020

20u13

Bron: Belga, AP 4 In het schandaal rond de veroordeelde en overleden financier Jeffrey Epstein heeft zijn vroegere medewerkster en lief Ghislaine Maxwell vandaag voor een federale rechtbank in New York onschuldig gepleit aan handel met minderjarigen en aanzetten tot prostitutie. De rechter heeft bovendien beslist dat de vrouw niet vrij mag op borg en dus al zeker tot haar proces in juli 2021 in de cel blijft.

De jetsetter wordt ervan beschuldigd jonge meisjes, ook minderjarigen, voor Epstein te hebben gerekruteerd. De man zelf overleed in augustus 2019 in de gevangenis.

Maxwell (58) was op zes punten aangeklaagd en pleitte per video. Begin juli was ze in de staat New Hamphire gearresteerd omdat ze betrokken zou zijn geweest bij Epsteins seksuele misdrijven.



Voor de rechtszitting hebben haar advocaten geprobeerd de vrouw van Epstein te distantiëren. Beiden hadden tot voor zijn zelfmoord in de gevangenis al tien jaar geen contact meer gehad.

De aanklachten slaan op de jaren 1994 tot 1997. In die periode zou ze minstens drie meisjes voor Epstein hebben gerekruteerd en klaargestoomd voor seks met zakenman en multimiljonair Epstein, meestal bij hem thuis in een van zijn huizen of bij haar in Londen. Een van de slachtoffers was amper veertien jaar oud. Daarnaast zou ze soms ook aanwezig geweest zijn toen het misbruik door Epstein plaatsvond.

De vrouw zit al sinds begin juli in de cel.Haar advocaten wilden dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar zou vrijgelaten worden, wegens het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis. De rechter oordeelde echter dat het risico te groot is dat Maxwell dan op de vlucht slaat en van de radar verdwijnt. Dankzij haar fortuin, waarover haar advocaten erg karig zijn met informatie, en haar “uitgebreide internationale connecties”, kan ze mogelijk naar een land reizen dat haar niet moet uitleveren. “Ze heeft de mogelijkheid om voor altijd van de radar te blijven”, zei aanklager Alison Moe.

De aanklagers zijn nog steeds bezig met onderzoek. Maxwell blijft vervolgens opgesloten tot aan haar proces in juli 2021. Als ze veroordeeld wordt, riskeert ze tot 35 jaar cel.

De Britse Maxwell is de jongste dochter van mediamagnaat Robert Maxwell en was een prominente ‘socialite’. Ze introduceerde Epstein volgens Britse media aan tal van kopstukken onder wie presidenten, artiesten, zakenmagnaten en de Britse prins Andrew.