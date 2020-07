Ghislaine Maxwell huwde heimelijk en zegt niet met wie JTO

15 juli 2020

16u29

Bron: Belga 0 Ghislaine Maxwell, ex-partner van de vorig jaar overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein, is volgens aanklagers in het geheim getrouwd en weigert te zeggen met wie. Dit meldde onder meer The New York Post naar aanleiding van de rechtszitting over de 58-jarige Maxwell gisteren in New York.

Maxwell werd op 2 juli aangehouden in een afgelegen landhuis in New Hampshire. Volgens aanklagers weigert ze niet alleen te zeggen met wie ze is getrouwd, maar laat ze ook niets los over haar vermogen of bezittingen. Het was bovendien totaal niet duidelijk wie 5 miljoen dollar voor haar voorwaardelijke vrijlating op borgtocht zou betalen. De rechter wees een verzoek tot vrijlating op borg af. De vrouw blijft bijgevolg in de cel tot het proces begint in juli volgend jaar.

Maxwell verdween volkomen uit beeld, nadat Epstein op 6 juli 2019 wegens sekshandel en misbruik van minderjarigen was gevangengenomen. Ruim een maand later stierf hij in dezelfde gevangenis waar Maxwell nu zit. Ze zou tientallen keren in de Verenigde Staten zijn verhuisd, voordat ze eind vorig jaar onder de naam van een bedrijf het afgelegen landhuis kocht.

Maxwell ontkent alle beschuldigingen. Die vloeien voort uit verklaringen van mensen die zeggen in de jaren 1994-1997 slachtoffer van Epstein en Maxwell te zijn geweest. Maxwell wordt beschuldigd van verleiding van minderjarigen voor seks, sekshandel met kinderen en meineed. Ze kan een maximale celstraf krijgen van 35 jaar.